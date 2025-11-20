Expertos armenios viajarán a Azerbaiyán para participar en primera mesa redonda en décadas

El viaje tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre, precisa el medio armenio.

Para transportar a los miembros de la delegación a Bakú, el Gobierno armenio asignó 17,5 millones de drams (unos 46.000 dólares), que serán utilizados para fletar un vuelo chárter entre las dos capitales.

Según las autoridades armenias, la participación de los expertos en la mesa redonda en Azerbaiyán permitirá activar los contactos entre expertos y establecer mecanismos para fomentar la confianza entre las sociedades de ambos países.

Con el mismo objetivo, una delegación azerbaiyana visitó recientemente Ereván.

Las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán, enfrentadas por el control del enclave de Nagorno Karabaj, se deterioraron gravemente a finales de los 1980 y desembocaron en una guerra a gran escala pocos años después.

Desde hace unos años, las partes comenzaron a dar pasos para normalizar sus relaciones y firmaron este año un preacuerdo de paz como señal de compromiso con la continuidad de ese proceso.