Francia amanece bajo alerta amarilla por nieve y hielo en más de la mitad del país

Aunque las primeras nevadas se registraron el miércoles por la tarde, las autoridades advierten de que el día más frío de la semana aún está por llegar.
En declaraciones a la cadena BFMTV, el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, subrayó que "hay que anticipar, prevenir e informar", y añadió que "se esperan dificultades más importantes este fin de semana".
Las precipitaciones de nieve se extienden desde el este del país hasta el Macizo Central y los Pirineos. En cotas superiores a los 1.000 metros ya se acumulan hasta 10 centímetros de nieve en los macizos del Jura y los Vosgos (frontera con Suiza), mientras que en el departamento de Doubs (cerca de Suiza) se registran entre 4 y 5 centímetros por encima de los 800 metros.
La situación es especialmente delicada en Lorena (este), Borgoña (este) y Normandía (oeste), donde se teme la formación de placas de hielo en la carretera, conocidas como hielo negro, debido a las lluvias durante la noche, lo que obliga a extremar la precaución al volante.
En los Pirineos, la nieve es frecuente desde los 600 a 800 metros de altitud. En los departamentos alpinos, ya bajo alerta por nieve y hielo, se ha añadido además un aviso por riesgo de avalanchas.
La jornada del viernes traerá un tiempo algo más seco, antes de la llegada de un nuevo episodio de precipitaciones y nevadas durante el fin de semana.
Las nevadas se intensificarán en el este del país, también en Normandía y en zonas próximas a los Pirineos. Según las previsiones, el sábado podría convertirse en el tercer día más frío del año y en el 22 de noviembre más gélido desde 1999.
Este episodio invernal llega un año después de la notable nevada que sorprendió a París el 21 de noviembre de 2024, cuando cayeron cuatro centímetros en la capital, la mayor acumulación registrada en un mes de noviembre desde 1968.