Francia muestra "una cierta inquietud" por la acción militar de EE.UU. en el Caribe

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, dijo que siguen "con atención y con cierta inquietud la sucesión de bombardeos estadounidenses" con los muertos que han causado al ser preguntado por las operaciones militares de Washington en la región, y en particular frente a las costas de Venezuela.

Confavreux puntualizó que hay una preocupación "compartida" con Estados Unidos y con los países de la región sobre "la amenaza que representa el narcotráfico" y subrayó la "plena determinación" de Francia para "movilizar todos los medios para cortar el flujo y desalentar a los traficantes".

Recordó que la semana pasada durante su gira por Latinoamérica, el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, presentó una docena de acuerdos de cooperación que Francia tiene con países latinoamericanos porque "es así como tenemos impacto".

En su gira, Barrot también apuntaló el proyecto para crear una academia de formación para profesionales de la lucha contra el narcotráfico, que empezará a funcionar en Santo Domingo en 2026.

Y hoy mismo, el ministro francés de Exteriores defendió en Bruselas ante sus socios de la Unión Europea la puesta en marcha de un régimen transversal de sanciones contra los autores de acciones de criminalidad organizada, lo que incluye el narcotráfico.

"Esas sanciones podrán tener un verdadero impacto", aseguró el portavoz ministerial, que recordó el interés de Francia para yugular el narcotráfico en el Caribe teniendo en cuenta su presencia allí con tres departamentos de ultramar, Guayana, Martinica y Guadalupe.