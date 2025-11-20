FundéuRAE: 50 años de la muerte de Franco, claves de redacción

1. “50.º aniversario” o “L aniversario”, no “50 aniversario”Cuando se alude a aniversarios, es adecuado escribirlos con números ordinales o romanos (“50.º aniversario” o “L aniversario”), pero no con cardinales (“50 aniversario”). No obstante, cuando se trata de números altos, sí pueden leerse como cardinales (“cincuenta aniversario”).

2. “20-N” o “20N”, ambas válidasAl abreviar una fecha empleando una sigla formada por el día y la inicial del mes, es válido separar ambos elementos con un guion, pero la tendencia actual es no añadirlo: “20N”. Si se opta por escribir la fecha completa con letras, se recuerda que el nombre del mes va en minúscula: “20 de noviembre”.

3. El sustantivo “franquismo”, con minúsculaAl tratarse de un sustantivo común, la voz “franquismo” se escribe con minúscula inicial.

4. Mayúsculas y minúsculas en “Estado”La voz “Estado” se escribe con mayúscula cuando alude a un país o al conjunto de los órganos de gobierno de un país: “golpe de Estado”, “jefe de Estado”… Se aplica la minúscula en los demás casos, como en “estado de excepción”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

5. “Guerra civil”, mayúsculas y minúsculasLa construcción “guerra civil española”, con el gentilicio, es una expresión común que se escribe enteramente con minúsculas. Si se emplea simplemente “guerra civil”, es admisible la mayúscula cuando se entienda que se refiere, por antonomasia, a ese conflicto español.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

6. “Posguerra”, mejor que “postguerra”Tal como se recoge en la “Ortografía de la lengua española”, aunque son igualmente válidos los prefijos “pos-” y “post-”, se recomienda utilizar la forma que termina en “-⁠s”: “posguerra”.

7. “Transición”, mayúsculas y minúsculasEl término “transición” va con minúscula en denominaciones comunes como “transición democrática” o “transición española”. Cuando se emplea de forma aislada y alude en ciertos contextos, por antonomasia, a ese periodo de la historia de España, es admisible la mayúscula.

8. Nombres de leyes, escritura adecuadaLa “Ortografía de la lengua española” recoge que las denominaciones oficiales de las leyes, como la “Ley para la Reforma Política”, se escriben en redonda y con mayúscula en todos los términos significativos. En cambio, las denominaciones no oficiales o informales, así como las menciones genéricas, van en minúscula.

9. “Constitución”, en mayúsculaSi se quiere hablar del periodo posterior que condujo a la elaboración de una constitución, se recuerda que, usado para referirse a la ley fundamental de un país, el término “Constitución” va con mayúscula; no obstante, los especificadores que puedan acompañarlo llevan minúscula: “la Constitución española”, “los padres de la Constitución”…

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.