Investigadores indican negligencia por el accidente del ferri surcoreano de 267 pasajeros

La investigación, basada en los primeros interrogatorios a los tripulantes y en declaraciones del primer oficial del Queen Jenuvia 2, indicó que el ferri mantuvo el piloto automático en un estrecho corredor marítimo donde los barcos suelen maniobrar manualmente para evitar rocas sumergidas, afirmó el medio local Yonhap.

El comisionado regional de la Guardia Costera, Kim Yong-jin, subrayó también este jueves en una rueda de prensa que las autoridades sospechaban de negligencia como la causa del accidente, que no dejó víctimas mortales ni heridos de gravedad.

Yonhap reportó que, en base a los indicios de la investigación inicial, el primer oficial y el timonel del Queen Jenuvia 2 fueron arrestados.

El suceso ocurrió el miércoles hacia las 20:16 hora local (11:16 GMT), cuando el ferri de unas 25.000 toneladas y con 267 personas a bordo quedó encallado sobre un islote deshabitado cercano a la isla de Jangsan, cuando viajaba de la isla turística de Jeju hacia la ciudad suroccidental de Mokpo.

Tras ser remolcado fuera del islote, el ferri fue capaz de navegar por sus propios medios al no detectarse agujeros ni filtraciones.

El incidente generó inquietud inmediata en un país marcado por la tragedia del ferri Sewol de 2014, donde fallecieron 304 de las 476 personas a bordo, en su mayoría estudiantes de secundaria, después del hundimiento frente costas surcoreanas en el mar Amarillo (llamado mar del Oeste en Corea del Sur).

Aunque no se han esclarecido con exactitud las causas del accidente, las investigaciones revelaron que la empresa operadora del navío había realizado modificaciones de manera irregular en el buque y que llevaba más carga de la permitida.