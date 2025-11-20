Israel investiga si la presunta red Hamás en Europa tiene a Turquía como centro operativo

"La investigación sobre la red terrorista de Hamás en Europa también está examinando actualmente la posible participación de elementos de Hamás en Turquía para llevar a cabo atentados, algunos de los cuales ya han sido descubiertos", afirma el comunicado.

El gabinete de Netanyahu informó ayer que varias operaciones realizadas por servicios de seguridad en Austria y Alemania, en coordinación con el Mossad, permitieron desbaratar parte de una presunta red de Hamás que buscaba atacar en territorio europeo.

Ahora, Israel apunta a Turquía asegurando en el comunicado que ese país ha venido actuando como "teatro de operaciones" para la milicia del grupo islamista palestino y asegura que seguirá colaborando con los servicios de inteligencia de sus socios europeos parar "frustrar operaciones terroristas contra israelíes y judíos".

Sobre las operaciones policiales, destaca una en Viena el pasado septiembre, cuando el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Austria (DSN) localizó y confiscó un depósito de armas que incluía pistolas y artefactos explosivos.

La investigación relacionó el arsenal con Muhamad Naim, hijo del dirigente del buró político de Hamás, Basem Naim.

Por su parte, en Alemania, las fuerzas de seguridad detuvieron en noviembre a Burhan al Jatib, al que Israel describe como un "miembro destacado" dentro de la estructura investigada.

De hecho, según la oficina del primer ministro, el sospechoso había estado previamente en Turquía, donde habría completado tareas operativas antes de su arresto en territorio alemán.