Jara no rechazó los votos de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta electoral en Chile

Perfiles de redes sociales como X, Threads, Instagram y Facebook aseguran que Jara rechazó pedir los votos a Franco Parisi de cara a la segunda vuelta electoral, e incluyen una imagen de la candidata después de la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias el pasado 16 de noviembre.

"No lo necesita, porque aunque todos los votos de Parisi se fueran para Jara, tampoco le alcanza. Lo que Jara necesita es un milagro o que haya fraude electoral (sic)", comenta un internauta en una de las publicaciones.

La exministra comunista de Gabriel Boric obtuvo un 26,8 % de los votos en la primera vuelta electoral, seguida por el exdiputado ultraderechista José Antonio Kast, quien logró un 23,9 %, según informó la Agencia EFE.

HECHOS: La candidata no ha hecho ninguna declaración en la que rechace el apoyo del también candidato Franco Parisi, como lo demuestra una búsqueda inversa, así como un rastreo en las redes sociales de Jeannette Jara y en internet. Además, ningún medio de comunicación fiable, incluida la Agencia EFE, registró dicha afirmación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En primer lugar, una búsqueda inversa de la imagen en Google condujo a un fragmento de un video que el perfil oficial en Facebook del canal Mega noticias compartió el 17 de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La publicación muestra a Jeannette Jara rodeada de periodistas de diferentes medios de comunicación, al igual que la imagen difundida en redes sociales.

En el video se puede observar a Jara respondiendo a preguntas relacionadas con la segunda vuelta de las elecciones que se dará el próximo 14 de diciembre.

En la locución del video se puede oír que le preguntan por la búsqueda del respaldo a Franco Parisi para la próxima vuelta de los comicios, a lo que ella respondió: "Todavía no lo hemos definido pero más que el respaldo de él, el respaldo de la gente que le apoyó".

Un rastreo en internet del momento en el que la candidata del oficialismo salió a hablar con la prensa, después de oficializar los resultados electorales, arrojó la secuencia completa publicada por la cadena de televisión chilena Canal 13 en YouTube.

El video, de cuatro minutos, no muestra en ningún momento que Jeannette Jara llame "papito corazón" a Franco Parisi, un modismo chileno de tono peyorativo utilizado para referirse a padres que incumplen la pensión alimenticia.

También alude a la regulación chilena que contempla esta problemática y que se conoce formalmente como Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos.

Una búsqueda con palabras clave en las redes sociales de la exministra del Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric y otra en internet no resultaron en evidencias que demuestren el rechazo de Jara de pedir el voto a Franco Parisi, ni que se dirigiese a este como "papito corazón".

Además, ningún medio de comunicación fidedigno, incluido EFE, ha registrado que la candidata izquierdista haya hecho tales afirmaciones.

Este mensaje circula después de que se conozca que la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, tal y como informó EFE.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará la Presidencia el próximo marzo.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

EFE Verifica ya ha desmentido otras afirmaciones falsas relacionadas con los candidatos que compitieron para la primera vuelta de los comicios por la Presidencia chilena.

En definitiva, Jeannette Jara no dijo que no necesita pedirle los votos a un "papito corazón" en referencia a un eventual apoyo del líder del PDG, Franco Parisi, como lo demuestran otras declaraciones de la candidata y un rastreo en sus redes sociales. Además, ningún medio de comunicación fiable registró dichas afirmaciones.