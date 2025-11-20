Juicio de causa 'Cuadernos' contra Cristina Fernández continúa con lectura de indagatorias

Durante la audiencia se leyó el descargo hecho durante la etapa de inscripción por Fernández, quien señaló que fue "imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido jefa de la misma presunta asociación ilícita" y negó "de manera categórica y terminante" haber formado parte de la misma, así como también de haber cometido delito alguno.

La expresidenta, quien cumple una condena de seis años en prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales, está acusada en la causa 'Cuadernos' de liderar una asociación ilícita para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.

En el juicio oral, que comenzó el pasado 6 de noviembre, hay otros 21 funcionarios y 64 empresarios en el banquillo de los acusados.

Durante la audiencia de este jueves también se leyó la indagatoria del exsecretario de Obras Públicas, José López, quien declaró que le había contado a Fernández, entonces presidenta, "que había un sistema de recaudación con las obras viales" que había funcionado durante el Gobierno de su fallecido marido, Néstor Kirchner (2003-2007).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El exfuncionario dijo, a su vez, que la operatoria de recaudación se retomó en el año 2011 con el objetivo de obtener fondos para la campaña de las elecciones legislativas de ese año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La causa se conoce como 'Cuadernos de la corrupción' por las anotaciones realizadas por el exchófer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno sobre los supuestos traslados de dinero, en bolsas, desde sedes de empresas hasta despachos o domicilios de miembros del Ejecutivo de entonces.

Centeno, en su declaración indagatoria, dijo: "En la época de Cristina (Fernández) también llevábamos los bolsos con dinero. En esas ocasiones se la veía a ella en pantalón deportivo. Desde la casa donde vivía se cruzaba hacia el chalet donde se dejaba el dinero”.

En la audiencia se leyó la indagatoria de uno de los empresarios imputados, Francisco Valenti, exgerente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), quien negó haber integrado una asociación ilícita.

"Es un absurdo que se me asocie con quienes me destruyeron a mi y a la empresa en la que trabajé con pasión durante toda mi vida. Durante el Gobierno de Kirchner fuimos presionados, (pero) niego haber pagado sumas de dinero. El objetivo de la presión era que entregáramos la empresa", dijo Valenti durante la etapa de instrucción.

Después de que la Justicia argentina dispusiera la detención preventiva de Valenti en 2018, el entonces presidente de Impsa, Enrique Pescarmona declaró como 'arrepentido' y admitió que su empresa pagó al Ministerio de Planificación 2,98 millones de dólares en conceptos indebidos.

El miércoles la Justicia argentina sobreseyó a Pescarmona, imputado en la causa, por presentar un “cuadro compatible con deterioro cognitivo” que no le confiere la “aptitud suficiente" para ser juzgado.

La lectura de los requerimientos de elevación a juicio se llevará a cabo hasta el 18 de diciembre. Hasta esa fecha, todos los imputados deben estar presentes en el juicio.

El juicio se retomará el próximo martes, fecha a partir de la cual se celebrarán audiencias dos veces por semana.