Kelis, Skepta, Charlotte de Witte o Amelie Lens actuarán en el Sónar Barcelona 2026

El festival, que es uno de los referentes de electrónica en España, desveló este jueves alrededor del 30 % de su programación, que contará con más de 100 'shows' en esta edición..

De este modo, Kelis, leyenda neoyorquina del R&B, actuará en el festival por primera vez en sus más de 20 años de carrera, en lo que será una oportunidad única para descubrir a una artista que, con seis álbumes de estudio, ha logrado dejar una influyente huella en la música contemporánea gracias a su creatividad y autenticidad.

Sónar 2026 también contará con Skepta, el nombre más relevante del rap británico, quien presentará su nuevo álbum 'Fork & Knife', previsto para principios de 2026.

Por primera vez coincidirán en una misma edición de Sónar las dos grandes reinas del techno mundial, cada una con su respectivo nuevo 'show' audiovisual: La DJ y productora belga Charlotte de Witte presentará su reciente álbum homónimo con nuevo espectáculo, y su compatriota Amelie Lens, que aterrizará en Sónar con 'AURA', un nuevo concepto centrado en las sombras, la luz, el movimiento y la energía.

También estará el DJ y productor neerlandés Chris Stussy, la nueva gran estrella internacional del house; el dúo alemán Modeselektor, uno de los nombres más destacables de la vanguardia electrónica en las últimas décadas; el trío danés WhoMadeWho; el legendario festival Cabaret Voltaire; Julianna Barwick y Mary Lattimore, y otros artistas.

En un comunicado, el nuevo director del Sónar, el belga François Jozic, aseguró que "Barcelona tiene que volver a ser la capital de la cultura electrónica y Sónar 2026 marcará un paso decisivo hacia el futuro".

"Hemos diseñado un festival que no solo celebra la música, sino que integra tecnología, arte y creatividad en una experiencia única, ofreciendo un espacio idóneo para el descubrimiento. Barcelona volverá a ser el epicentro mundial de la innovación cultural", añadió Jozic.