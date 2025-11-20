Kellogg dejará de ser enviado especial de Trump para Ucrania, según medio de Kiev

Kellogg fue nombrado por el presidente Donald Trump en enero de este año representante especial de su administración para las relaciones con Ucrania y Rusia, pero cedió al poco tiempo la responsabilidad de tratar con el Kremlin a Steve Wifkoff, que en un principio debía ocuparse únicamente de los contactos de Washington con los países de Oriente Medio.

Según algunas informaciones, Kellogg pasó a ocuparse únicamente de Ucrania tras protestar el Kremlin por las simpatías que habría mostrado hacia Kiev, donde el exgeneral es considerado hasta hoy la figura de la administración de Trump más favorable a la causa ucraniana.

Las noticias de la salida del cargo de Kellogg llegan en medio de las informaciones aparecidas esta semana sobre un supuesto plan de paz negociado directamente por Washington con el Kremlin, según el cual Ucrania debería renunciar a los territorios ocupados por Rusia y a los que aún controla en la región de Donetsk y reducir sus capacidades militares.