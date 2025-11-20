Mundo
20 de noviembre de 2025 - 09:05

La bolsa de São Paulo no opera este jueves por el festivo de la Conciencia Negra

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2389

São Paulo, 20 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo no opera este jueves por el festivo nacional que celebra el Día de la Conciencia Negra, por lo que no habrá información bursátil, ni cambiaria en Brasil.

Por EFE