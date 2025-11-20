Mundo
20 de noviembre de 2025 - 14:05

La Bolsa española sube un 0,63 % tras los datos de empleo en EEUU y las cuentas de Nvidia

Madrid, 20 nov (EFE).- La Bolsa española sumó este jueves el 0,63 % y se queda a las puertas de los 16.000 puntos, tras un dato de empleo en Estados Unidos mejor de lo esperado, y después de que Nvidia batiera sus previsiones en el tercer trimestre del año.

Por EFE

El IBEX 35, índice de referencia del mercado español, ganó 99,6 puntos para terminar en los 15.988,9 enteros. En el año, suma un 37,89 %.

De los grandes valores, el grupo financiero BBVA sumó el 1,13 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,73 %; la petrolera Repsol, el 0,43 %; el gigante textil Inditex, el 0,32 %; y el banco Santander, el 0,02 %; mientras que Telefónica se dejó el 0,11 %.

La Bolsa española abrió la sesión con avances de alrededor del 1 % que se incrementaron tras la apertura alcista de Wall Street y la publicación de los datos de creación de empleo en septiembre de Estados Unidos, con más de un mes de retraso por el cierre de la administración estadounidense.

Sin embargo, en el último tramo de la sesión, las subidas del selectivo español se desinflaron para terminar con un avance del 0,63 %.

