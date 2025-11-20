La Bolsa española sube un 0,63 % tras los datos de empleo en EEUU y las cuentas de Nvidia

El IBEX 35, índice de referencia del mercado español, ganó 99,6 puntos para terminar en los 15.988,9 enteros. En el año, suma un 37,89 %.
De los grandes valores, el grupo financiero BBVA sumó el 1,13 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,73 %; la petrolera Repsol, el 0,43 %; el gigante textil Inditex, el 0,32 %; y el banco Santander, el 0,02 %; mientras que Telefónica se dejó el 0,11 %.
La Bolsa española abrió la sesión con avances de alrededor del 1 % que se incrementaron tras la apertura alcista de Wall Street y la publicación de los datos de creación de empleo en septiembre de Estados Unidos, con más de un mes de retraso por el cierre de la administración estadounidense.
Sin embargo, en el último tramo de la sesión, las subidas del selectivo español se desinflaron para terminar con un avance del 0,63 %.
