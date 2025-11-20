La bolsa premia a BNP Paribas al revisar al alza de sus perspectivas en los próximos años

Los títulos del primer banco francés eran los que por la mañana más subían de todas las empresas del CAC-40, con un avance que durante las dos primeras horas de intercambio superó el 5 % en algunos momentos.

A las 11.00 locales (10.00 GMT), el ascenso era del 4,95 % en un momento en que el indicador de tendencia progresaba un 0,68 %.

El que es el primer banco francés indicó que confía en llegar a un ratio CET1 de capital de máxima calidad del 13 % en 2027, cuando hasta ahora su objetivo era el 12,5 % en ese horizonte.

En paralelo, confía en obtener una rentabilidad sobre capitales propios del 13 % en 2028, lo que significaría un incremento de 210 puntos básicos respecto a su resultado de 2024.

La entidad financiera avanzó que a finales de cada año decidirá la distribución a los accionistas del excedente de capital que supere el nuevo objetivo del CET1 del 13 %.

Además, este mismo mes de noviembre va a lanzar un programa de compra de acciones propias por un monto de 1.150 millones de euros, anticipando la distribución de los beneficios, como le ha autorizado el Banco Central Europeo (BCE).

Será al presentar los resultados de 2025 cuando BNP Paribas, previstos para el 5 de febrero, hará una comunicación sobre la trayectoria de la progresión de su rentabilidad para el horizonte de 2028.