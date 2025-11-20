La cinta franco-belga "Koute Vwa" gana el gran premio del Festival de Cine de Nador

La película cuenta la historia de Melrick, de 13 años, que pasa sus vacaciones de verano en la casa de su abuela Nicole en Cayenne, en Guyana y aprende a tocar tambor, pero la presencia del niño hace resurgir el espectro de su tío, un músico que fue asesinado en circunstancias trágicas.

El premio de mejor guión fue otorgado a la portuguesa "Reoluçao (sem) sang" de Ruiz Pedro Sousa durante la ceremonia de clausura del festival, según informaron a EFE fuentes de la organización del festival.

El premio de mejor actor fue para Edouard Fernández, protagonista de la película española "El 47", y mejor actriz ha ido a Clara Segura, protagonista de la misma película dirigida por Marcel Barrena.

Las mismas fuentes explicaron que hubo una mención especial al largometraje a la película marroquí "Carved by the wind" de Layla Triqui.

Además, el premio por el mejor cortometraje fue para la cinta belga "Underdogs" de Olivier Panier, y hubo menciones especiales a la película española "Jimmy" por su discurso antirracista por la interpretación de Astrid Jones, y a la marroquí "Milk Brothers" de Kenza Tazi.

En la categoría de documentales ganó la producción marroquí "L'indépendance de l'Algérie, une cause marocaine" de Hassan El Bouharrouti.

En esta edición, que se celebró entre el 15 y 20 de este mes, el jurado estaba compuesto por siete personalidades del mundo del cine entre actores y directores de cine de diferentes países y presidido por la directora marroquí Leila Kilani.