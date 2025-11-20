La COP30 de Belém suspende sus trabajos como mínimo hasta las 23:00 GMT de este jueves

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) señaló -en una nota- que el fuego fue controlado y causó "daños limitados" en el recinto conocido como la Zona Azul.

"Se informa a los delegados que el recinto no reabrirá antes de las 20:00", indicó el organismo.

Un incendio se desató sobre las 14:00 hora local (17:00 GMT) de este jueves en el pabellón de la Comunidad del Este Africano, según relató a EFE un testigo.

Las llamas obligaron a evacuar de urgencia a las decenas de personas que estaban en esa Zona Azul, donde se encuentran las salas de negociación, las plenarias, el centro de prensa y los expositores de los países y organizaciones participantes.

El personal de seguridad aisló el área afectada y ordenó la evacuación de todos los asistentes por las salidas de emergencia, lo que generó algunos momentos de tensión, según pudo comprobar EFE.

Las causas del incendio no han sido confirmadas, aunque las primeras fotos de la pericia -divulgadas por el grupo Globo- muestran una extensión múltiple con varios cables conectados calcinados donde empezó el fuego.

La COP30 de Belém encaraba este jueves una penúltima jornada clave para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación.

Los meses previos a la celebración de la cumbre estuvieron marcados por los graves problemas logísticos de Belém, capital del estado de Pará y puerta de entrada a la Amazonia brasileña, debido a la falta de infraestructuras de la ciudad y los altos precios del alojamiento.

Ya empezada la COP30, la ONU envió una carta a la Presidencia brasileña quejándose sobre algunos aspectos de infraestructura donde tienen lugar las negociaciones, como la filtración de agua cuando llueve con fuerza, algo habitual en esta ciudad amazónica, o el mal funcionamiento del aire acondicionado.

Así mismo, Naciones Unidas pidió aumentar los efectivos de seguridad después de que una protesta de indígenas irrumpiera por la fuerza en el recinto.