La nueva marcha de la Generación Z inicia con escasa afluencia en Ciudad de México

La coincidencia de ambas concentraciones había generado preocupación en México por posibles disturbios después de que la protesta del pasado sábado acabara con cerca de una veintena de policías y cien civiles heridos.

Sin embargo, la concentración de la Generación Z inició sin incidentes y con una escasa afluencia en Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma, según pudo constatar EFE.

"¡El pueblo unido, jamás será vencido!" y "¡No somos enemigos, somos el pueblo!", fueron algunas de las consignas lanzadas, en medio de un fuerte dispositivo policial.

En este sentido, el secretario de Gobernación de Ciudad de México, aseguró en declaraciones a la cadena de televisión Milenio que la policía bloquerará el acceso hacia el Zócalo capitalino hasta que finalice el desfile militar y que, una vez concluido, permitirá el discurrir de los manifestantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El movimiento, que dice no tener vinculación partidista, publicó un documento en el que exige mayor representación popular en el Congreso, combate a la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad local con supervisión ciudadana en medio de la ola de violencia por parte del crimen organizado que viven ciertas partes de México

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como muestra de prudencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) modificó este martes la ruta del desfile cívico-militar del 20 de noviembre y recortó su trayecto.

La tradicional parada militar rememora el suceso que dio inicio a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 y tenía como punto de partida el Zócalo capitalino para finalizar en el Campo Militar Marte, recorriendo gran parte del centro de Ciudad de México.