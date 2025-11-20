La nueva versión de 'Baywatch' recibe crédito fiscal millonario para filmar en Los Ángeles

"Me enorgullece ver el regreso de 'Baywatch' a su lugar de origen: las soleadas costas californianas, creando empleos e impulsando la economía del entretenimiento que distingue a este estado", dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado difundido por la Comisión Cinematográfica de California (CFC).

La serie delineó parte del imaginario de Los Ángeles en la década de 1990, pero filmó sus últimas temporadas en Hawái tras haber recibido incentivos estatales.

De acuerdo con el medio especializado Variety, 'Baywatch' regresa a su lugar de origen en donde recibirá una partir de estímulo de 21 millones de dólares.

'Baywatch' es uno de los 17 proyectos que fueron seleccionados para la última ronda del programa ampliado de incentivos fiscales para cine y televisión, que generará unos 1.200 millones de dólares en actividad económica en todo California, según el escrito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los proyectos que se trasladan al llamado Estado Dorado desde Nueva York, Nueva Jersey y diversas localizaciones internacionales, también se encuentran la cuarta temporada de 'The Night Agent', así como la segunda temporada de 'Mr. & Mrs. Smith'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esta colaboración entre el gobierno y el sector del entretenimiento demuestra lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos para apoyar el empleo local y el crecimiento económico, al tiempo que mostramos la impresionante costa de California al público de todo el mundo", declaró Rob Wade, director ejecutivo de FOX Entertainment, empresa que actualmente está a cargo de 'Baywatch'.

A principios de este año, el Gobernador duplicó el programa de la CFC, pasando de 330 millones de dólares a 750 millones.

Este ha permitido que series como 'Fallout', de Amazon, que se trasladó al estado en su segunda temporada, se mantenga en California para el rodaje de la tercera temporada.

Según la misma publicación estadounidense, la plataforma de "streaming" recibió 25 millones de dólares para trasladar la producción de esta serie a Los Ángeles, y ahora obtendrá 74 millones de dólares por 'Fallout' y 'Mr. & Mrs. Smith'.

Además, Sony recibirá 31,6 millones de dólares para trasladar el rodaje de 'The Night Agent' desde Vancouver.