La obra 'Esperando a Godot', con Keanu Reeves, recupera inversión de 7,5 millones

La obra de teatro del absurdo ha sido un éxito de taquilla por la pareja conformada por Reeves y Alex Winter, que protagonizan la pieza, que estrenó en Broadway en 1953. Ambos esperan por un tal Godot, que nunca aparece en escena.

Reeves da vida a Estragón, mientras que Winter, que debutó en Broadway cuando era niño interpretando a John Darling en Peter Pan, es Vladimir, bajo la dirección de Jamie Lloyd, quien supervisó los recientes reestrenos de 'Sunset Boulevard' y 'Evita', de acuerdo con la revista Variety.

Destaca además que "Esperando a Godot" es la primera producción de la temporada 2025-2026 en recuperar su inversión, y asegura que es una hazaña cada vez más rara a medida que los productores luchan con la dura economía de Broadway.

En una entrevista con Variety poco antes del estreno oficial del espectáculo, la pareja de actores reconoció que muchos espectadores asistirían porque eran fanáticos de las películas de 'Bill & Ted' -que protagonizaron- no por ningún cariño hacia Beckett.

"Keanu y yo los hemos interpretado a lo largo de los años, pero somos más que eso. También somos amigos fuera de cámara y tenemos nuestras propias vidas juntos y nuestra propia relación. Siempre abordamos la interpretación de Bill y Ted de una manera muy realista y sincera, no los considerábamos personajes de dibujos animados, y estamos intentando aplicar el mismo enfoque a este espectáculo", dijo entonces Winter a la revista.