La Presidencia libia crea un comité de decisión con las dos autoridades del oeste del país

El presidente del Consejo Presidencial, Mohamed Menfi; el primer ministro del GUN, Abdelhamid Dbeiba, y el presidente del Senado, Mohamed Takala, llamaron a unirse a las otras instituciones soberanas del país, en referencia al Parlamento, con sede en Bengasi, y controlado por un Ejecutivo paralelo.

El ministro de Estado de comunicación del GUN, Walid al Lafi, aclaró que no consiste en una "nueva institución" sino en "un marco de coordinación" compuesto por los tres dirigentes de cada institución, con sede en Trípoli.

El denominado "alto comité de presidencias" funcionará como "alta autoridad de soberanía" y prevé reunirse de manera ordinaria y extraordinaria, para fortalecer la cooperación "entre los poderes", "tratar los desafíos políticos, económicos y de seguridad", además de "unificar las posiciones oficiales de Libia", explicó Al Lafi.

Libia cuenta con dos Ejecutivos: el oeste, administrado por el GUN -Gobierno reconocido por la comunidad internacional-, con sede en Trípoli, y el del este, designado por el Parlamento y tutelado por el poderoso mariscal Jalifa Haftar, con sede en Bengasi.

Para unificar el país, la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, presentó en agosto ante el Consejo de Seguridad de la ONU una hoja de ruta para convocar elecciones en un plazo máximo de 18 meses, pero a día de hoy sigue sin avances.