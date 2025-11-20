'La telaraña de Charlotte' termina con más de doscientos detenidos, según autoridades

El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, anunció hoy el cese de la operación -en un comunicado recogido por varios medios- en el que dijo que seguirá trabajando en el futuro por "la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza".

Por su parte, la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, manifestó -en X- su alivio por el cese de las operaciones, que se han saldado con la detención de más de doscientos migrantes desde su comienzo el pasado sábado.

Se espera que el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, y algunos de sus agentes abandonen Charlotte este mismo jueves, según informaron funcionarios policiales a la cadena CNN.

McFadden señaló que aunque 'La telaraña de Charlotte' ha terminado, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) continuarán en el condado.

Esta situación es similar a la vivida en Chicago, cuando las fuerzas de la Patrulla Fronteriza se marcharon antes que lo hicieran los efectivos del ICE.

La alcaldesa llamó a la comunidad a permanecer unidos y a reafirmar su compromiso "con los valores de dignidad, compasión y unidad" que definen a Charlotte, frente a los incidentes divisivos que tuvieron lugar en los últimos días.

La operación comenzó el sábado pasado con el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte, estado con cerca de un millón de inmigrantes, de los que más de una quinta parte son mexicanos, según el American Immigration Council.

El despliegue se extendió en la víspera a la ciudad de Raleigh, también en Carolina del Norte, y se prevé que llegué a partir del 1 de diciembre a Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, según medios locales.

Entre los detenidos hay miembros de las pandillas MS-13 y Los Sureños, aseveró Bovino, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) difundió fotografías de mexicanos, salvadoreños y hondureños capturados.

De los cientos de arrestados, al menos 44 tienen antecedentes criminales como agresión agravada, asalto con arma peligrosa, ataque a un policía, y conducción bajo influencia del alcohol (DUI), sostuvo el DHS en un comunicado en el que afirmó que el objetivo es capturar "lo peor de lo peor".