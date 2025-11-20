Los presidentes de Costa Rica y de Panamá se reunirán para abordar la agenda bilateral

La Casa Presidencial de Costa Rica informó que Mulino estará acompañado por la primera dama panameña, Maricel Cohen, sin brindar más detalles de su agenda ni los asuntos específicos a tratar en el encuentro.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, dijo que en la reunión conversará con Mulino acerca de "temas de interés común" en búsqueda de acuerdos que beneficien a estos países vecinos centroamericanos.

Chaves visitó Panamá en agosto de 2024 para reunirse con Mulino, en un encuentro que estuvo marcado por asuntos de comercio internacional, con la idea de que las economías de sus países deben ser complementarias para aumentar la competitividad.

Delegaciones de Costa Rica y Panamá también han sostenido en los últimos meses reuniones para estrechar sus vínculos bilaterales en cooperación para la seguridad fronteriza, acciones contra el crimen organizado y medidas para agilizar el comercio internacional.

En 2024 el intercambio comercial entre Costa Rica y Panamá ascendió a 1.159 millones de dólares, de los cuales 666 millones correspondió a exportaciones costarricenses y 493 millones a exportaciones panameñas, según datos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.