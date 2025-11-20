Los trabajos de coordinación de las delegaciones europeas en la COP siguen vía telemática

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, participó en la reunión a la cabeza de la delegación española, según informó su cartera.

Las negociaciones climáticas se han suspendido por lo menos hasta las 20.00 hora local (23.00 GMT) de este jueves, mientras se evalúan los daños causados por el incendio, ocurrido en la zona de pabellones temáticos de la llamada Zona Azul, el sector administrado por la ONU.

El incendio no causó heridos, pero al menos trece personas recibieron atención médica por inhalación de humo, según informaron fuentes oficiales.

La COP30 vivía este jueves su penúltima jornada, cuando se vio interrumpida por un incendio que se originó en la Zona Azul, en concreto en el expositor de la Comunidad del Este Africano, según relató a EFE un testigo, y fue controlado por los bomberos en "aproximadamente seis minutos", causando "daños limitados", de acuerdo con las autoridades.

Antes, se evacuó a las prisas a las decenas de personas que estaban en esa zona de la cumbre climática, que empezó oficialmente el pasado día 10 y está previsto que finalice este viernes.

El personal de seguridad aisló el recinto y ordenó la evacuación por las salidas de emergencia de todos los asistentes, lo que generó algunos momentos de tensión, según pudo comprobar EFE.