Los vehículos de Waymo empiezan a circular en Nueva Orleans, Tampa y Minneapolis

Hace solo dos días, Waymo anunció que ha empezado a operar vehículos autónomos en Miami, a la vez que indicó que en las próximas semanas ampliará el programa a Dallas, Houston, San Antonio y Orlando, paso previo al inicio del servicio comercial en 2026.

Y la semana pasada, la compañía empezó a transportar pasajeros en automóviles autónomos en las autopistas de Los Ángeles.

En el caso de Nueva Orleans, Tampa y Minneapolis, los vehículos de Waymo circularán con conductores humanos antes de lanzar el servicio totalmente autónomo en 2026.

En estos momentos, Waymo opera servicios comerciales de transporte de pasajeros en Austin, el área de la bahía de San Francisco, Phoenix, Atlanta y Los Ángeles.

Con anterioridad, la compañía ya señaló que quiere ampliar en 2026 su servicio a Detroit, Denver, Las Vegas, Nashville, San Diego, Washington D.C. y Londres, la primera ciudad fuera de Estados Unidos en la que operaría.

Waymo se ha convertido en la empresa en Estados Unidos más avanzada en el desarrollo de la conducción autónoma, por delante de los robotaxis de Tesla y Zoox (Amazon).