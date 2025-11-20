Macron inicia gira en Mauricio una gira de cinco días por África

La visita, que incluye reuniones bilaterales y encuentros con autoridades locales, tiene como objetivo trabajar sobre posibles acuerdos estratégicos en sectores como energía, agua, inteligencia artificial, educación y cooperación marítima.

Macron llegó alrededor de la 13:35 hora local (9.35 GMT) a la capital Port Louis, ciudad vecina del territorio ultramar francés de Reunión, y se reunió con el primer ministro mauriciano, Navinchandra Ramgoolam, para estudiar un posible aumento de la cooperación bilateral.

Durante la ceremonia de bienvenida, Ramgoolam recibió la Gran Cruz de la Legión de Honor, la máxima distinción civil y militar de Francia, de manos de Macron y a su vez, el presidente mauriciano, Dharam Gokhool, entregó a Macron la Gran Cruz de la Orden de la Estrella y la Llave del Océano Índico (GCSK), la mayor condecoración civil de Mauricio.

Además, Macron invistió a Gokhool como Gran Oficial de la Legión de Honor, según un comunicado oficial del Gobierno de Mauricio.

La visita se produce en un momento en que Mauricio, con poco más de 1,2 millones de habitantes, se ha consolidado como un modelo de diversificación económica en el Océano Índico, pasando de la caña de azúcar al turismo y a los servicios financieros, con un producto interno bruto per cápita superior a 10.000 dólares, según el Banco Mundial.

Macron viajará después a Sudáfrica, que acoge la cumbre del G20 el próximo fin de semana, y posteriormente a Gabón y Angola, donde se prevé que se reúnan con líderes locales y participen en una cumbre Unión Africana-Unión Europea para reforzar la cooperación regional.

Durante su estancia en Mauricio, Macron y Ramgoolam visitaron el navío Plastic Odyssey, un barco laboratorio dedicado al desarrollo y demostración de tecnologías de reciclaje de plásticos de bajo coste, que incluyen trituración, extrusión y pirólisis.

La iniciativa busca sensibilizar sobre la contaminación plástica y apoyar la creación de micro‑fábricas de reciclaje en tierra, además de fomentar la cooperación tecnológica y la formación de emprendedores locales, en el marco de proyectos de economía circular en Mauricio, con el apoyo de Francia a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

La AFD prevé firmar acuerdos para fortalecer la eficiencia energética y modernizar la gestión del agua, frente a los riesgos climáticos que enfrenta la isla.