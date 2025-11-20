Más de 200 militares españoles parten a Líbano para sumarse a la misión de paz de la ONU

La ministra de Defensa, Margarita Robles, despidió en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a la expedición, que es parte del contingente de unos 600 militares españoles que integrarán durante los próximos seis meses la misión de FINUL, la más numerosa de las que contribuye España, en una zona muy complicada geopolíticamente, como destacó la ministra citada en un comunicado.

Este mismo fin de semana Israel abrió fuego contra las tropas de la FINUL desde un tanque cerca de una posición israelí en territorio libanés, en un altercado que acabó sin heridos, pero por el que la ONU ha vuelto a quejarse a Israel, por lo continuado de sus ataques.

"Los proyectiles de ametralladora pesada impactaron a unos cinco metros de las fuerzas de paz, que se desplazaban a pie y tuvieron que refugiarse en el terreno", dijo la FINUL, cuyas tropas pudieron "retirarse a salvo treinta minutos después, cuando el carro de combate (israelí) Merkava se replegó al interior de la posición de las Fuerzas de Defensa israelíes".

La ministra española apuntó el lunes que este ataque demuestra que el alto el fuego está "cogido absolutamente con pinzas".

El contingente español, que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares, se mantiene desde 2012 con entre 600 y 700 y hasta el pasado mes de junio España ostentó el mando de fuerza provisional de Naciones Unidas para Líbano.

España encabeza en la zona la Brigada Multinacional Este, compuesta por unos 3.500 efectivos de siete nacionalidades (España, India, Nepal, Indonesia, Serbia, El Salvador y Brasil).

La FINUL fue creada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU tras el fin a la guerra de 2006 entre Israel y el Líbano, y estipulaba la retirada israelí del país árabe, el despliegue de fuerzas libanesas y cascos azules en el sur del Líbano y el desarme del grupo chií libanés Hizbulá.

Esa resolución del Consejo de Seguridad es en la que se basa el alto el fuego entre Israel y Hizbulá que entró en vigor en noviembre de 2024 tras un año de intercambio de ataques y meses de ofensiva israelí en territorio libanés.