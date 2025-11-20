Más de una decena de detenidos en una protesta propalestina en Londres

La convocatoria, vigilada por un gran dispositivo policial que rodeó por completo a los manifestantes, tenía como objetivo principal denunciar la ilegalización del grupo Palestine Action y su consideración como "grupo terrorista" el pasado junio, una decisión muy polémica.

La concentración transcurrió pacíficamente y en silencio, roto solo por los aplausos de los presentes cuando los agentes se llevaron uno a uno a los diez detenidos hacia los furgones policiales. Las pancartas que portaban contenían lemas contra "el genocidio" en Palestina y a favor del grupo ilegalizado.

"Esta es una muestra del abuso masivo del poder del Gobierno y de la ley británica. Y yo estoy aquí para proteger el futuro de mis hijos en este país", dijo a EFE Camilla Clayton Jones, del grupo de manifestantes.

La reciente guerra en Gaza ha propiciado las mayores manifestaciones que se recuerdan en la historia reciente en Londres y la calificación de "terrorista" de Palestine Action por parte del gobierno laborista también ha sacado a las calles a miles de personas.

Por su parte, la policía ha aplicado con rigor las instrucciones del gobierno y ha llegado a detener en una ocasión hasta a 442 personas en una de esas manifestaciones.

El próximo 25 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia verá el caso de Palestine Action y podría emitir su fallo sobre si la calificación de "terrorista" se ajusta a la ley.