Medios americanos y españoles analizarán el impacto de la IA en el periodismo

Será el I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo, organizado por la aceleradora corporativa Innsomnia el 10 y 11 de diciembre en la ciudad española de Valencia, donde participarán responsables de la Agencia EFE, RTVE, PRISA, El Mundo, Grupo Godó, Prensa Ibérica, ABC, El Español o El Confidencial, de España.
Con vocación internacional, también asistirán expertos y representantes del ecosistema comunicativo de Latinoamérica y EE.UU., con medios y entidades como Infobae, The Athletic (New York Times) o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Entre otros, estará el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, quien ofrecerá la ponencia inaugural del foro junto al director de Tecnología y Sistemas de EFE, Juanma Ruiz.
La reunión, dirigida eminentemente a informar y formar a periodistas y profesionales de la comunicación, dará a conocer cómo los medios han integrado la IA en los modelos de negocio y las redacciones.
En la vertiente empresarial, estará presente el director de innovación de Microsoft España, David Hurtado; el jefe de tecnología de la información de Xalok-Hiberus Media Labs, David Sancha, y la directora de operaciones de la corporación, Belén Jódar, además de una representación de Protecmedia.
También tendrán un espacio reservado en el foro las empresas emergentes KnowHow2u, Inverbis Analytics, E-Journalism y EntriiAnalytics.
Asimismo, altos cargos de agencias de comunicación corporativa como Kreab, Atrevia, Prodigioso Volcán y Zeus by LLYC expondrán sus percepciones respecto a la llegada de la IA al sector de la consultoría.