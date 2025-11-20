Medios americanos y españoles analizarán el impacto de la IA en el periodismo

Será el I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo, organizado por la aceleradora corporativa Innsomnia el 10 y 11 de diciembre en la ciudad española de Valencia, donde participarán responsables de la Agencia EFE, RTVE, PRISA, El Mundo, Grupo Godó, Prensa Ibérica, ABC, El Español o El Confidencial, de España.

Con vocación internacional, también asistirán expertos y representantes del ecosistema comunicativo de Latinoamérica y EE.UU., con medios y entidades como Infobae, The Athletic (New York Times) o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Entre otros, estará el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, quien ofrecerá la ponencia inaugural del foro junto al director de Tecnología y Sistemas de EFE, Juanma Ruiz.

La reunión, dirigida eminentemente a informar y formar a periodistas y profesionales de la comunicación, dará a conocer cómo los medios han integrado la IA en los modelos de negocio y las redacciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la vertiente empresarial, estará presente el director de innovación de Microsoft España, David Hurtado; el jefe de tecnología de la información de Xalok-Hiberus Media Labs, David Sancha, y la directora de operaciones de la corporación, Belén Jódar, además de una representación de Protecmedia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También tendrán un espacio reservado en el foro las empresas emergentes KnowHow2u, Inverbis Analytics, E-Journalism y EntriiAnalytics.

Asimismo, altos cargos de agencias de comunicación corporativa como Kreab, Atrevia, Prodigioso Volcán y Zeus by LLYC expondrán sus percepciones respecto a la llegada de la IA al sector de la consultoría.