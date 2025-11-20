ONG alerta del empeoramiento de las condiciones para los huidos desde Al Fasher a Tawila

"El agua, los equipamientos sanitarios y los alojamientos no pueden alcanzar para la gente que hay aquí y, a menos que llegue rápidamente un amplio contingente de ayuda, la situación empeorará rápidamente", alertó este jueves el jefe de operaciones de NRC en Sudán, Noah Taylor, quien visitó recientemente Tawila.

Unas 100.000 personas huyeron de Al Fasher, la que fuera última ciudad controlada por el ejército sudanés en Darfur, tras su toma por las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) a finales de octubre, y Tawila, 70 kilómetros al suroeste, es uno de los destinos a los que intentan llegar esos desplazados.

La ciudad, controlada por una tercera fuerza independiente de los dos principales bandos de la guerra civil que se inició en 2023, "se ha convertido en un campamento masivo", que ya en mayo albergaba a más de 200.000 desplazados, indicó NRC.

Según el comunicado de NRC, organización fundada por el exjefe humanitario de la ONU Jan Egeland, las familias de desplazados se amontonan cada día en centros de asistencia en busca de materiales para construir alojamientos, mantas para el frío y alimentos.

"Las familias llegan no sólo exhaustas y hambrientas, sino también en busca de familiares de los que se separaron durante el caos", relató Taylor.

Otros miles siguen atrapados fuera de Tawila, en áreas controladas por milicias armadas, en peligro de sufrir extorsión", advirtió NRC, que ha logrado registrar a 10.000 desplazados en la ciudad y ha ofrecido ayuda en efectivo para 2.000 familias.

La ONG también provee educación y asistencia psicosocial a 2.000 niños desplazados llegados de Al Fasher.