Pekín pospone una reunión trilateral con Tokio y Seúl en plena polémica por Taiwán

Preguntada al respecto en rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó que los comentarios de Takaichi sobre Taiwán constituyen, según Pekín, “declaraciones extremadamente erróneas” que “hieren los sentimientos del pueblo chino”, “desafían el orden internacional de posguerra” y “socavan la base y el ambiente de cooperación trilateral”.

“Como resultado, no se dan las condiciones para celebrar las reuniones pertinentes entre los tres países”, indicó.

Sobre un posible contacto entre los líderes de China y Japón durante el G20, la portavoz reiteró que “el primer ministro, Li Qiang, no tiene ningún plan para reunirse con los líderes japoneses”.

Las declaraciones de Mao se producen en medio del deterioro sostenido de los lazos bilaterales, marcado por los reproches ligados a las palabras de Takaichi sobre Taiwán, luego de que la mandataria afirmara que una contingencia en el Estrecho podría propiciar una intervención de las fuerzas niponas.

Estas palabras provocaron avisos de viaje emitidos por China y casi 500.000 cancelaciones de vuelos a Japón por parte de turistas chinos.

Pekín, que según medios japoneses habría comunicado a Tokio que suspenderá además la importación de mariscos nipones, ha calificado las declaraciones de Takaichi como "extremadamente graves".

Japón asegura que su postura sobre Taiwán, cuya soberanía China reclama, no ha cambiado y que sigue dispuesto a mantener canales de diálogo.