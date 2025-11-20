Polémica en España por una naviera que puso plásticos a los asientos de unos inmigrantes

"Basta una imagen para comprender la deshumanización", escribió en redes sociales la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye, que explicaba el contexto de la foto de un grupo de jóvenes inmigrantes africanos sentados en butacas forradas de plástico en el barco del traslado.

Esas personas procedían de un centro de acogida, duchados y con ropa limpia, pero había un plástico en sus butacas que no se encontraba en las de los demás pasajeros.

La imagen ha generado tal controversia que la naviera ha dado explicaciones públicas y "lamentado" la escena, que atribuye a un error.

Sus portavoces aseguraron a EFE que habitualmente señalizan el espacio reservado para los grupos de migrantes que son trasladados entre islas "por protocolo" con un cabecero de tela.

"Se trata de un protocolo higiénico-sanitario que se aplica desde hace años en el sector marítimo cuando se trasladan personas que han sido rescatadas recientemente del mar. Es una práctica que se lleva a cabo con independencia del origen o circunstancia de los pasajeros y forma parte de la operativa especial consensuada con las autoridades competentes", argumenta la naviera.

Esta vez, añade, por una descoordinación con su lavandería y por un error a bordo del ferry, cubrieron los asientos con plástico.

"Lamentamos profundamente la imagen que ha trascendido en redes sociales porque no representa la realidad diaria de la compañía", dijo una portavoz de Fred Olsen. Precisó, además, que si se reserva a los migrantes un baño aparte, es "por su privacidad".

"Estas medidas han sido valoradas positivamente por los equipos de Cruz Roja y Guardia Civil (cuerpo de seguridad), que participan en la coordinación del dispositivo", argumentó.

Las islas atlánticas de Canarias sufren desde años una fuerte presión migratoria desde el continente africano con decenas de miles de personas llegadas por mar de manera irregular.