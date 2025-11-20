Postergan vuelo entre Asunción y Ciudad de Panamá tras agresión de pasajero a tripulante

Asunción, 20 nov (EFE).- Un vuelo de la aerolínea comercial Copa desde Asunción hacia Ciudad de Panamá debió ser postergado este jueves, después de que un pasajero agrediera a uno de los tripulantes, informó el titular de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) de Paraguay, Rubén Aguilar.