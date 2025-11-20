Putin felicita al patriarca Kiril, fiel aliado del Kremlin, por su 79 años

"En su cumpleaños, le deseo buena salud para que pueda continuar este noble servicio a nuestra Patria con el mismo rigor, y, francamente, con la misma intensidad", dijo el jefe del Kremlin.
Putin aseguró que el jerarca religioso ha hecho mucho "por el mundo ortodoxo y el pueblo ruso".
También el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishústin, felicitó hoy a Kiril y destacó su papel en el desarrollo del diálogo entre la Iglesia y el Estado.
Las autoridades rusas han agradecido en numerosos ocasiones la labor de la Iglesia en aras de la concordia nacional antes y durante la campaña militar en Ucrania, que la IOR ha apoyado pese a la rebeldía de algunos sacerdotes descontentos con esa decisión.
