Recomiendan a grupos de riesgo vacunarse ya contra gripe por temprana circulación de virus

Las detecciones de la gripe están aumentado "inusualmente pronto", entre tres y cuatro semanas antes de lo normal los dos últimos años, debido a una nueva cepa, la A (H3N2), señaló este organismo de referencia de la Unión Europea con sede en Estocolmo.

Entre las personas a quienes se insta a vacunarse sin retraso figuran los mayores de 65 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas, así como personal sanitario.

El ECDC recomienda también a hospitales y centros de salud que refuercen sus planes de preparación y las medidas de prevención y control contra infecciones, así como que el personal y los visitantes usen mascarillas en los períodos de aumento de la circulación de virus respiratorios.

Los profesionales médicos deben considerar también la pronta administración de antivirales a pacientes con riesgo alto de enfermedad severa, y los gobiernos deben promover la comunicación clara sobre vacunas, higiene de manos y protocolos respiratorios para ayudar a reducir la transmisión del virus.

"Estamos viendo un aumento de la detección de la gripe mucho antes de lo usual este año y eso significa que el tiempo es crucial. Si eres apto para la vacunación, no esperes, por favor", señaló en un comunicado el responsable de virus respiratorios del ECDC, Edoardo Colzani.

Aunque todavía es incierto cuál será el impacto en la salud pública de la próxima temporada de gripe, el ECDC se está preparando para un escenario en el que Europa podría afrontar una temporada más severa, especialmente si el índice de vacunación es bajo.