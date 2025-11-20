Rusia ve "metástasis" del nazismo en Ucrania y algunos países europeos

"La amenaza del neonazismo sigue latente. Y vemos peligrosas metástasis del nazismo en Ucrania y en varios países europeos", declaró Narishkin durante un foro que celebra el 80 aniversario de los Juicios de Núremberg.

Así, el funcionario ruso señaló que "la Federación Rusa, como heredera de la Gran Victoria, tiene la responsabilidad de garantizar que las decisiones del Tribunal de Núremberg sigan vigentes hoy en día".

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, comunicó hoy a través de una nota publicada en la web del Kremlin que los principios del Tribunal de Núremberg siguen vigentes y que los crímenes nazis "no prescriben".

Sin embargo, durante los últimos años, fortalecidos en el contexto del a guerra de Ucrania iniciada en 2022, distintos discursos ultranacionalistas han obtenido mayor resonancia en Rusia.

Batallones y agrupaciones militares y paramilitares como Rusich, ENOT o hasta Wagner, no ocultaban simbología racista y neonazi.

En septiembre varios líderes de opinión ultrapatriotas, como Alexandr Duguin y Konstantín Malofeev, se reunieron en San Petersburgo con representantes de organizaciones ultraderechistas españolas, tales como Manuel Andrino (Falange Española) y Gonzalo Martín (Democracia Nacional) en un evento organizado por la fundación de ISL Paladins, también de extrema derecha.

El evento acogió a otras organizaciones fascistas internacionales que iniciaron la jornada participando en una procesión religiosa encabezada por el patriarca Kiril y un minuto de silencio por el asesinato del bloguero estadounidense Charlie Kirk.

También han florecido grupos ultranacionalistas como 'Comunidad Rusa', de carácter nacionalista, racista e islamófobo, que también participó en el evento en San Petersburgo.

Comunidad Rusa se define en su propia página web como organización que aboga por "revivir el verdadero espíritu del pueblo ruso, su tradición, cultura y fe"; se posiciona a favor del Gobierno y la guerra iniciada en Ucrania, además de cooperar activamente con las fuerzas de seguridad y participar en redadas policiales.

En mayo se hizo conocido un incidente en el que provocaron el incendio de un apartamento, lo que llevó a la muerte de un hombre de 37 años y que una mujer de 24 años saltara de un séptimo piso para escapar de las llamas.

Los atacantes, que se identificaron como policías para acceder a un domicilio, agredieron con gas pimienta y pistolas táser a los presentes en el domicilio, incluyendo al hijo de la propietaria del inmueble.