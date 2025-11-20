Senador paraguayo reclama a misión de legisladores de Taiwán que inviertan más en su país

"Nos sentimos en la obligación de exigir más porque ustedes utilizan esta marca Paraguay a nivel internacional y esa marca vale mucho más de lo que ustedes están invirtiendo", dijo Kobylanski ante la misión multipartidaria de ocho legisladores dirigida por el vicepresidente del Parlamento, Johnny Chiang, del opositor Kuomintang (KMT).

El legislador opositor planteó el tema durante una reunión transmitida en vivo, organizada por el presidente del Senado y del Congreso, Basilio Núñez, para recibir a la misión que visita Paraguay, donde el miércoles celebraron un encuentro con el presidente del país, Santiago Peña.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, que este año cumplieron 68 años.

Kobylanski agregó que en los informes del Banco Central sobre las inversiones directas, Taiwán "no está ni entre los primeros veinte países que invierten en Paraguay" al destacar a Argentina, Chile, España y Uruguay.

El embajador de Taipei, José Chih-Cheng Han, replicó que Taiwán no utiliza la "marca Paraguay" y defendió que la relación tiene una "base de 68 años, de un beneficio mutuo".

"Estamos apoyando a Paraguay. Paraguay igual apoya a Taiwán. No existe ninguno utilizando al otro. Eso de 'usar' no me parece una expresión correcta", advirtió al señalar que el término no "refleja la amistad" bilateral.

Al inicio de la reunión, el presidente del Senado Núñez agradeció la cooperación, pero planteó que sea "más frontal, duradera" para "aprender mucho de lo que ha avanzando y se ha desarrollado Taiwán".

Agregó que Paraguay quiere "seguir siendo un aliado estratégico".

Según cifras oficiales del Banco Central de Paraguay (BCP) del 2024, los mayores inversores en Paraguay fueron Brasil, con 1.518 millones de dólares; Estados Unidos con 1.076 millones, Holanda (Países Bajos), con 1.007, millones; Uruguay, con 762 millones y España, con una cifra de 656 millones.

Una fuente de la embajada taiwanesa en Asunción indicó a EFE que el acumulado de la inversión en el país es de 199 millones de dólares.