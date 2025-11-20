Southern confirma que ya comenzó las obras de la mina de cobre Tía María, en sur de Perú

"Ya hemos empezado el proceso de construcción de Tía María. Y lo tomamos con mucho aprecio porque se ha podido empezar gracias a la buena disposición de la población de la zona", señaló Jacob en declaraciones publicadas por la revista 'Desde adentro', de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

De esa manera, la empresa propiedad del Grupo México confirmó el inicio de las obras, en las que se planea invertir 200 millones de dólares este año y 900 millones de dólares en 2026, tras haber afrontado durante más de 15 años protestas sociales de los agricultores del Valle del río Tambo, en la región sureña de Arequipa.

El ejecutivo financiero de Southern confirmó que el 14 de octubre la empresa recibió el permiso con "la autorización final para pasar de lo que se llama trabajos previos a la construcción del proyecto" y reiteró que "afortunadamente" ven "una actitud muy positiva de la población".

Jacob agregó que concentrarán sus esfuerzos "en la apertura de la mina" y que el desembolso económico previsto para 2026 "responde a la ejecución simultánea de estas tareas y a la adquisición de equipos de gran envergadura, lo que marca el ritmo más intenso de construcción del proyecto".

Informó, además, que ante "cierto malestar" que tenía la población del Valle del Tambo sobre el transporte de los minerales por una zona "que podría afectar a sus cosechas", la empresa ha decidido construir una carretera de unos 22 kilómetros, que irá "directamente por el desierto" hasta la costa para reducir el paso por el valle.

Añadió que también se construirá una planta desalinizadora en la zona costera de Mollendo, pero aclaró que aún es "necesario llevar adelante todo el proceso de licitación" de esa obra.

"Entonces, estos dos componentes son importantes y estamos trabajando para que, en simultáneo, lleguemos todos a producir el cobre como está planeado, en la segunda mitad del 2027", indicó.

A fines de octubre pasado, un grupo de pobladores del Valle del Tambo llegó a Lima para reiterar su rechazo al inicio del proyecto, por considerar que "exterminará la agricultura" en su localidad.

En ese sentido, los representantes anunciaron que presentaron una demanda de amparo por presuntos actos irregulares en el proceso y para pedir que se reconozca que el estudio de impacto ambiental, aprobado en 2014, ya ha caducado.

El proceso de construcción de Tía María fue suspendido en 2019 debido a protestas sociales que derivaron en muertos y heridos, pero que se mantuvieron desde que en 2009 se anunció el proyecto por primera vez.