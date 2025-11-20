Suspenden una misa en memoria de Franco y Primo de Rivera en París por "presión mediática"

"No habrá misa. Punto", dijo por teléfono a EFE un portavoz de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, en el distrito VIII de París, al ser preguntado por las razones de la anulación.

El Círculo Franco-Hispano (CFH) explicó, por su parte, que se veía "obligado" a cancelar la misa "debido a la presión mediática ejercida sobre los lugares de culto", según el diario Liberation, que asegura que se celebra todos los años.

El CFH había anunciado la ceremonia el pasado 8 de noviembre en un comunicado publicado en un sitio ultraderechista en el que convocaba al acto religioso el 29 de noviembre en la capilla de Nuestra Señora de la Consolación, en el distrito VIII de París.

Ese rito religioso iba a ser oficiado por el sacerdote Alain Lorans, de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, quien ejerce como redactor del órgano de comunicación de la misma, y entre cuyos artículos arremete, por ejemplo, contra el "coronavirus ideológico", la "cultura de los vagos", como llama a movimientos de izquierdas, o la "política de la mordaza" de lo políticamente correcto.

También se daba la oportunidad a los asistentes a continuar con una comida por 25 euros y previa inscripción.

Preguntado esta mañana 'in situ' por EFE sobre la misa, el abad de la congregación de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X -a la que también pertenece Lorans-, Charles Moulin, rehusó pronunciarse al respecto y se remitió al prior, Grégoire Célier, pero matizó: "no creo que deba decir si está bien o mal" celebrarla.

El abad de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que acababa de oficiar una misa, precisó a EFE que todas las celebradas en Notre-Dame de la Consolación se hacen en latín y, por tanto, de espaldas a los fieles. Estas misas conocidas como tridentinas (por el Concilio de Trento), es decir, las oficiadas según el rito antiguo y previo al Concilio Vaticano II, son propias del sector más ultraderechista de la iglesia.

La celebración de esta misa se iba a producir pocos días después de otra llevada a cabo en una iglesia en Verdún en memoria del mariscal Pétain, uno de los personajes más controvertidos de la historia de Francia por haber sido el líder del régimen colaboracionista con los nazis.

El alcalde de Verdun, el socialista Samuel Hazard, intentó prohibirla con un decreto municipal, pero el Tribunal Administrativo de Nancy lo anuló al aplicar el principio de la libertad religiosa.

No obstante, la fiscalía abrió posteriormente una investigación por negación de crímenes contra Jacques Boncompain, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Memoria del mariscal Pétain.

El más activo en posicionarse contra la misa por Franco fue el senador comunista, Ian Brossat, al considerar que era "un intento escandaloso de rehabilitar el fascismo, una afrenta a sus víctimas".

"¡Mantengámonos vigilantes y no dejemos que esto quede sin respuesta!", manifestó el senador en sus redes sociales.

El Círculo Franco-Hispano fue fundado en 1984 por Olivier Grimaldi, activista del Partido de las Fuerzas Nuevas (PFN), grupo neofascista escindido del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen a principios de la década de 1970.

A su muerte en 2014, su esposa tomó las riendas de la asociación, cuyo objetivo es "mantener la solidaridad de los nacionalistas franceses y los diversos componentes del movimiento nacional español", indica la asociación en su página web.

Asegura, además, que busca "promover en Francia el pensamiento y la obra de José Antonio Primo de Rivera", a quien describe como un "mártir de la causa nacionalista ibérica" y de la victoria franquista "en la cruzada española contra el bolchevismo".