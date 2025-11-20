Ucrania llora a las víctimas de los ataques rusos entre cortes de luz cada vez más masivos

Las labores de reparación continuaban este jueves en la ciudad occidental, donde 22 habitantes permanecen desaparecidos después de que el miércoles dos misiles rusos impactasen en dos edificios de viviendas, hiriendo además a 93 residentes.

Las condolencias han inundado las redes sociales de las víctimas, entre ellas Vitali Doliniak, de 39 años, y su hijo David, de cinco años.

La esposa de Doliniak y sus dos hijas se hallan hospitalizadas y un amigo de la familia, Iván Rudak, ha lanzado una campaña de micromecenazgo para apoyarlas, según escribió en Facebook.

El apartamento de otra residente de Ternopil, la enfermera Irina, también fue destruido, según informó el vicedirector del hospital regional, Taras Pilipchuk, en redes sociales, en otro llamamiento para pedir ayuda urgente.

"En unos pocos segundos, su apartamento fue reducido a escombros y, con él, la sensación de seguridad y estabilidad", destacó. "Se quedó sin vivienda, sin ropa, sin sus objetos básicos, pero lo más importante, gracias a Dios, es que ella y su hijo están vivos", añadió.

Mientras tanto, los ingenieros trabajan contrarreloj para reparar los daños causados por el ataque ruso contra las infraestructuras energéticas, que según estaba previsto iba a dejar a millones de personas hasta 18 horas sin luz este jueves.

En Leópolis (oeste) el fuerte zumbido de los generadores de diésel llenaba las calles, mientras que muchos establecimientos abrieron las puertas para dejar entrar más luz natural o cerraron del todo.

En las viviendas, la población recurrió a lámparas con baterías o a linternas para moverse por sus hogares, así como a las estufas de gas para calentarse, ante unas temperaturas que cayeron hasta cerca de los cero grados.

Los habitantes afectados intentaron continuar con su vida cotidiana en la medida de los posible: los niños fueron al colegio, los hospitales aceptaron pacientes y en muchas cafeterías el personal empezó a colgar las decoraciones de Navidad.

Las planillas de los cortes de luz se han hecho públicas para permitir que la gente se pueda organizar en la medida de lo posible.

Sin embargo, por la tarde en gran parte de Ucrania hubo que introducir cortes de luz de emergencia, según informó el operador Ukrenergo, después de que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) anunció que al menos cuatro de los nueve reactores nucleares bajo control ucraniano tuvieron que reducir la producción debido a los daños a infraestructuras cercanas causados por los ataques rusos.

Es probable que los cortes de luz masivos continúen a lo largo de todo el invierno, pues Rusia intenta "destruir la moral" de la población y presionar al gobierno para que acepte los ultimátums de Moscú, en un momento en el que EE. UU. ha minimizado su apoyo, incluso en lo que respecta a las vitales defensas antiaéreas, escribió Volodímir Omelchenko, experto en energía del Centro Razumkov.

La exdiputada ucraniana y líder de la iniciativa "Escudo del Cielo" Lesia Orobets dijo a EFE que los vecinos europeos de Ucrania tienen la capacidad de interceptar los misiles lanzados por Rusia contra la parte del territorio ucraniano más cercana a sus fronteras.

Los cientos de cazas destacados en bases aéreas en Europa podrían ayudar a proteger la mitad de Ucrania, manteniéndose al mismo tiempo fuera del alcance de los aviones de combate y las defensas aéreas rusas, sin riesgo de confrontación directa, asegura la iniciativa.

Esto no solo reduciría el impacto de los ataques rusos y salvaría así vidas, sino que liberaría recursos necesitados de manera urgente más cerca del frente, destacó Orobets, que pidió a los socios extranjeros que abandonasen la mentalidad de "tiempos de paz" en favor de decisiones rápidas.

Algunos países europeos apoyan una iniciativa de este tipo, dijo esta semana en una entrevista con el medio lituano LRT el vicesecretario general de la OTAN, Boris Ruge.

"No hay una decisión, no hay un consenso en la OTAN para empezar a operar en el espacio aéreo ucraniano", admitió sin embargo y reconoció que la Alianza se centra en proteger su propio territorio mientras hace lo que puede para apoyar a Ucrania.