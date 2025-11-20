Venezuela abre centro de formación táctica por si alguien "osa" de invadir el territorio

Cabello señaló que el centro estará operativo de forma permanente para la formación y el entrenamiento de funcionarios de Protección Civil, quienes, según imágenes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), realizaron prácticas de tiro, maniobras de rescate y ejercicios en un campo de obstáculos.

"Si nos requieren para ayudar a alguien en la calle, ahí estaremos presentes; si nos requieren porque hubo un desastre natural, provocado, ahí estaremos presentes; si nos requieren porque alguien osa creer que es muy fácil invadir y destruir nuestro país, ahí estaremos presentes", subrayó el funcionario.

Desde hace tres meses, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado movilizaciones militares y ejercicios de preparación para la defensa del país ante la "amenaza" que asegura representa el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe cerca de sus costas, que incluye al portaaviones más grande del mundo, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El miércoles, Maduro anunció un plan para defender con "armamento pesado y misiles" la "gran zona" entre Caracas, la capital del país, y el estado La Guaira, frente al mar Caribe.

El líder chavista también informó que un "parque de armas de los milicianos y milicianas" está "ya instalado" y "funcionando", en referencia a los integrantes de la Milicia, un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está conformado por civiles con entrenamiento militar.