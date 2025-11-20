Viceministro de Régimen Interior denunciará al vicepresidente de Bolivia por difamación

"Vamos a interponer las acciones penales que correspondan sin injerencia, desde un ciudadano de a pie para que demuestre estas afirmaciones", dijo García en una declaración que dio junto al presidente del país, Rodrigo Paz, en la casa de Gobierno.

Paz nombró a García como nuevo ministro de Justicia luego de haber destituido del cargo a Freddy Vidovic por tener una sentencia de tres años de prisión. Sin embargo, el vicepresidente Lara acusó a García de tener varios "procesos" judiciales abiertos.

García dijo que no puede permitir que esta denuncia afecte a su familia y a "la reputación de un profesional que ha luchado por su país y que hasta la fecha goza de presunción de inocencia", refiriéndose a él mismo.

"No podemos permitir que estos poderosos política y hasta mediáticamente puedan violar los derechos constitucionales de los ciudadanos, en este caso aprovechando de ese poder que representa el vicepresidente me ha difamado y pongo en conocimiento del país que interpondré estas acciones penales de inmediato", añadió el viceministro.

Vidovic había sido sugerido por Lara para que ocupe un lugar en el gabinete y fue nombrado por Paz como ministro de Justicia, un día después de su investidura.

Sin embargo, en la víspera el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que sobre Vidovic pesaba una sentencia de tres años de prisión en su contra por los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros y que al renunciar voluntariamente a la apelación se consolidó la ejecución de la condena.

Según la ley boliviana, una persona con sentencia ejecutoriada, no puede acceder a cargos públicos, lo que sirvió para que Paz destituya a Vidovic y ponga en su lugar a García.

En las últimas horas, Lara dijo que respeta la decisión de Paz de cambiar de ministro, pero denunció que García "tiene varios procesos penales abiertos" por los delitos de "violación, violencia familiar, cohecho e incumplimiento de deberes".

El presidente dijo en la mañana que teniendo a Vidovic como ministro "corría peligro la fe del Estado", por lo que decidió sacarlo, pero horas después en una declaración en la casa de Gobierno anunció el cierre de la cartera de Justicia y dijo que "se acabó el ministerio de la persecución".

Paz indicó que al nombrar en primera instancia a García como ministro de Justicia, éste le dijo que aceptaba solo con el objetivo de disolver esa cartera.

"No habrá más persecución política en Bolivia, el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas", afirmó Paz.

García fue nombrado la anterior semana como viceministro de Régimen Interior, que depende del Ministerio de Gobierno (Interior), cargo que seguirá ejerciendo.