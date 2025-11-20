Vizcarra se declara "completa y absolutamente inocente" en juicio por presunta corrupción

"Soy inocente, completa y absolutamente inocente de los hechos que hoy se están viendo", afirmó el exgobernante durante los alegatos finales del proceso, en el que afronta un pedido de 15 años de prisión por los casos denominados 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

La Fiscalía acusa a Vizcarra de haber recibido unos 2,4 millones de soles (unos 710.000 dólares) de las empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA para obtener la licitación de estas obras entre 2014 y 2016.

La semana pasada, el fiscal anticorrupción Germán Juárez señaló en el juicio que Vizcarra debe recibir 6 años de prisión por 'Lomas de Ilo', y 9 años de cárcel por el 'Hospital de Moquegua'.

En sus alegatos finales ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el exjefe de Estado enfatizó este jueves que confía en que los magistrados "van a valorar toda la intervención de la Fiscalía y de la defensa, y van a actuar de manera correcta" al emitir una sentencia.

"Por eso nunca ha pasado por mi cabeza la posibilidad de una fuga", acotó el exgobernante, antes de indicar que es "fuerte" y está "poniendo el pecho" ante las acusaciones, pero detrás de él "está una familia".

A pesar de ello, ratificó que seguirá participando en todas las audiencias del caso y acudirá "para escuchar la sentencia" cuando el tribunal lo determine.

"Estamos aquí y hasta el final estaremos aquí, y lo que ustedes digan lo acataremos, estoy confiado y seguro de mi inocencia", reiteró.

Además de los 15 años de prisión, la Fiscalía ha solicitado que se dicte contra Vizcarra la "incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por un plazo de 9 años" y el pago de 151.580 soles de multa (unos 44.979 dólares o 38.767 euros).

Al término de los alegatos, el tribunal dio por cerrado el proceso e informó que emitirá su decisión final desde las 9.00 horas (14.00 GMT) del próximo miércoles 26 de noviembre.

A pesar de los juicios y de haber sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 10 años por el Congreso, Vizcarra mantiene una alta popularidad y su partido, Perú Primero, figura entre los favoritos para las elecciones generales peruanas de 2026.

Perú Primero ha presentado una listas encabezadas por el ingeniero Mario Vizcarra, hermano del exjefe de Estado, como candidato a la Presidencia peruana para el período 2026-2031.