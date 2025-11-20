Voces civiles piden a la canadiense DPM el cierre definitivo de mina Loma Larga en Ecuador

En una carta enviada al presidente y consejero delegado de la compañía, David Rae, 26 organizaciones civiles de Canadá, así como otras 80 de 18 países de todo el mundo, señalaron que pese a las decisiones judiciales en contra del proyecto y la revocación de su licencia medioambiental, DPM parece tener la intención de "continuar sus operaciones".

"El historial de DPM Metals de incumplir la ley, junto con la forma violenta e irregular en que la empresa obtuvo su licencia ambiental, no ha hecho más que avivar el malestar y el descontento en la región y en el país", señaló la misiva.

La carta, cuyo contenido fue conocido este jueves, también ha sido enviada al embajador de Canadá en Ecuador, Craig Kowalik, el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, y varios políticos canadienses.

El controvertido proyecto minero de Loma Larga, a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, tiene una inversión prevista de hasta 500 millones de dólares estadounidenses para extraer reservas aproximadas de 925.000 onzas de oro así como plata y cobre.

Desde su inicio, el proyecto de DPM Metals ha causado un fuerte rechazo de la población ecuatoriana y organizaciones de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.

En septiembre, decenas de miles de personas se manifestaron en Cuenca para expresar su rechazo al proyecto, que según líderes indígenas había obtenido su licencia ambiental de forma fraudulenta en junio de este año.

Poco después, el Gobierno ecuatoriano inició el proceso para suspender la licencia ambiental por poner en riesgo el complejo de lagunas de Quimsacocha, que se encuentran cerca de Cuenca y que abastecen de agua a varias localidades cercanas.

El pasado 6 de octubre, DPM Metals señaló en un comunicado que estaba valorando sus "opciones" tras recibir la notificación de que la licencia había sido revocada por las autoridades ecuatorianas.

"A la luz de este desarrollo, estamos valorando todas las opciones disponibles para preservar el valor y mantener la flexibilidad para nuestros accionistas", afirmó la minera canadiense.