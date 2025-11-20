Wadephul habla con Witkoff sobre "ideas concretas" para frenar la guerra en Ucrania

Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Wadephul, que también conversó con su homólogo turco, Hakan Fidan, abordó una amplia gama de temas actuales, en particular la "guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", con el objetivo de "poner fin al inconmensurable sufrimiento humano" causado por ese conflicto.

"Las conversaciones también se centraron en ideas concretas que se están debatiendo actualmente", comentó Wadephul, según el comunicado ministerial, que parecía aludir al plan de 28 puntos que, según el medio estadounidense Axios, están negociando Washington y Moscú para frenar la guerra.

Según Wadephul, tanto Witkoff como Fidan coincidieron en considerar importante la coordinación con Alemania y los socios europeos, en un momento en el que Ucrania acusa especialmente los ataques contra su infraestructura energética.

"Debe darse un primer paso ahora que comienza el invierno, para parar de inmediato los ataques contra la infraestructura energética, de modo que no haya más gente que sufra por las bajas temperaturas", indicó Wadephul, antes de aludir a los esfuerzos para llegar a un alto el fuego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Después debemos hablar inmediatamente sobre un duradero alto el fuego", agregó el jefe de la diplomacia germana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comunicado de Wadephul se difundió después de que, la víspera, el ministro germano reconociera en una rueda de prensa en Berlín junto a su homóloga británica, Yvette Cooper, no haber recibido información sobre el plan de 28 puntos de parte de EE.UU.

"No hemos sido informados sobre eso, pero hay esfuerzos continuos de todos los socios internacionales para hacer que por fin (Vladimir) Putin se siente a la mesa de negociación", dijo Wadephul al hacer referencia al presidente ruso.