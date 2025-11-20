Walmart gana un 34 % más en el tercer trimestre, impulsado por las ventas en EE.UU.

La empresa reportó una facturación trimestral de 179.496 millones de dólares, un 6 % más interanual, con las ventas en Estados Unidos como motor del negocio, seguidas por las ventas internacionales y por las tiendas mayoristas con sistema de membresía Sam's Club, según un comunicado.

El máximo ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, que se retirará a principios de 2026, destacó la buena marcha del eCommerce, la plataforma de comercio electrónico, que mejoró sus ingresos un 27 % y acumula ya casi dos años con un crecimiento superior al 20 %.

"Estamos ganando cuota de mercado, mejorando la velocidad de entrega y gestionando bien los inventarios", apostilló McMillon, quien describió a su sustituto, John Furner, como un "líder fantástico".

Las ventas de Walmart en EE.UU., que suponen el grueso de la facturación y sirven de termómetro del consumo en una coyuntura marcada por la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump, aumentaron un 5 %, impulsadas por las categorías de alimentos, salud y bienestar.

Las ventas internacionales aumentaron más, un 11 %, lideradas por Flipkart (India), China y Walmex (México).

Las previsiones de Walmart para el trimestre en curso mejoraron respecto a las estimaciones previas, y ahora la empresa espera un incremento en las ventas netas entre el 4,8 % y el 5,1 %, así como unas ganancias operativas del 4,8 % al 5,5 %, datos que animaron a los mercados.

La cadena de supermercados es, además, el mayor empleador del sector privado en EE.UU. e indicó que su plantilla abarca a 2,1 millones de personas en todo el mundo.

En paralelo, la compañía anunció que trasladará sus acciones y varias emisiones de deuda desde la Bolsa de Nueva York al índice Nasdaq el 9 de diciembre, para subrayar su "alineación" con este mercado tecnológico.

Los resultados recibieron una buena reacción de los inversores y las acciones de Walmart subían el 5,6 % una hora después de abrir la bolsa neoyorquina.