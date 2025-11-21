Aeropuertos de Bruselas y Charleroi se verán afectados por huelga general el miércoles 26

"Debido a la jornada nacional de movilización prevista el miércoles 26 de noviembre por los sindicatos en frente común y a la falta de personal necesario para garantizar las operaciones con total seguridad, el aeropuerto de Charleroi no podrá operar los vuelos previstos tanto de salida como de llegada", anunció la empresa logística en su página web.

Además, en los dos días previos el acceso al aeropuerto "podría resultar complicado" debido a acciones sindicales en las que "se prevén bloqueos en las carreteras y perturbaciones importantes en el transporte público", agregó el aeropuerto de Charleroi, que se suma al de Bruselas.

El aeropuerto de la capital ya había anunciado que ese día no operará salidas y que algunas llegadas podrían resultar canceladas, aunque espera que la movilización convocada en los días previos no tenga impacto.

El domingo 23 de noviembre, los sindicatos organizarán una "jornada de acción" contra la violencia hacia las mujeres.

A continuación, el 24 y 25, las centrales sindicales prevén paralizar los transportes y servicios púbicos, respectivamente, para aumentar progresivamente la presión hasta la huelga del 26 contra el Gobierno, que planea reformar el sistema de pensiones y baraja congelar la indexación automática de salarios, entre otras medidas, para reducir el déficit.