Al menos 38 feligreses fueron secuestrados tras el ataque armado a una iglesia de Nigeria

“Los hombres armados se llevaron a 38 miembros de la iglesia después del ataque y hasta ahora nadie sabe dónde están”, afirmó a EFE un miembro de la dirección de la Iglesia Apostólica de Cristo.

“Pero la gente ha estado contactando a las familias de los secuestrados y les están pidiendo que paguen 100 millones de nairas por cada uno (59.619 euros) como rescate. Así que, por 38 personas, están exigiendo 3.800 millones de nairas (2,2 millones de euros)”, añadió la fuente, que pidió no ser identificada.

Por su parte, el líder comunitario de Eruku, Olusegun Olukotun, dijo a EFE que logró escapar del ataque y aseguró que unas 38 personas fueron secuestradas por individuos armados.

“Yo estaba en la iglesia. Tuve suerte de haber escapado, pero cuatro de mis familiares fueron secuestrados. Han empezado a llamar a los familiares para pedir rescates (…). Están pidiendo 100 millones de nairas por cada capturado”, dijo a EFE.

Sin embargo, la portavoz de la Policía del estado de Kwara, Adetoun Ejire-Adeyemi, afirmó a EFE que todavía no han determinado el número exacto de secuestrados.

“Seguimos trabajando para determinar cuántos feligreses fueron secuestrados. No tenemos la cifra todavía. Tampoco estamos al tanto de que los atacantes estén pidiendo rescate. Ninguna familia ha venido a confirmarnos eso”, explicó Ejire-Adeyemi.

De acuerdo con la portavoz, las fuerzas de seguridad nigerianas mantienen un operativo de búsqueda y rescate “peinando” los bosques de la zona junto efectivos militares.

“Haremos todo lo posible para que vuelvan sanos y salvos a casa y para que los criminales rindan cuentas”, cerró Ejire-Adeyemi.

Al menos dos personas murieron durante el ataque, cuando los individuos armados irrumpieron en la iglesia mientras se celebraba un servicio religioso y dispararon de manera indiscriminada.

El incidente se produjo un día después de que 25 niñas fueran raptadas de un internado del estado de Kebbi (noroeste) por hombres armados, pese a las advertencias de inteligencia que alertaban de un posible ataque de “bandidos” en la zona.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).