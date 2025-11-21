Al menos 43 muertos en Vietnam tras una semana de lluvias torrenciales

La mayoría de víctimas mortales se han registrado en las provincias sureñas de Dak Lak y Khanh Hoa (30), que son, a la vez, las más afectadas por las inundaciones, según datos del departamento vietnamita de Prevención y Control de Desastres difundidos en la mañana local.

En la región central del país, la turística ciudad imperial de Hue, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, registra dos fallecidos, mismo número de fatalidades que las que se han producido en Da Nang, una de las principales localidades portuarias de Vietnam.

Las autoridades han evacuado preventivamente a más de 61.000 personas de zonas en riesgo por los aguaceros.

El impacto del temporal que ha azotado Vietnam los últimos días ha dejado daños estimados en más de tres billones de dong (unos 98.970 euros o 113.820 dólares estadounidenses), cifra que podría variar, pues los Gobiernos locales continúan revisando y evaluando el efecto de las lluvias, recogieron medios oficialistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Han quedado anegadas cerca de 68.000 viviendas y más de 13.000 hectáreas de arrozales y otros cultivos, mientras que 30.731 cabezas de ganado y aves de corral han muerto o sido arrastradas por torrentes de agua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las lluvias han amainado este viernes en buena parte del país, muestra la plataforma Zoom.earth, después de dejar durante tres días acumulaciones superiores a los 1.500 milímetros de agua en varios puntos del sur del país, señaló Prevención y Control de Desastres.

El Sudeste Asiático vive este año una temporada de tormentas tropicales y de tifones especialmente dura.

Este noviembre, el tifón Kalmaegi provocó la muerte de seis personas en la región central de Vietnam, tras golpear Filipinas, donde dejó 250 fallecidos y 111 desaparecidos.

En octubre, al menos una decena de personas murieron en el norte del país por inundaciones provocadas por el tifón Matmo, mientras el tifón Kajiki dejó siete fallecidos a finales de agosto.