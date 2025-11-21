Alemania saluda la iniciativa de paz, pero pide respeto a intereses ucranianos y europeos

"El Gobierno celebra todos los esfuerzos porque haya paz en Ucrania. Por eso saludamos esa iniciativa. Coincidimos en que tiene que respetarse la soberanía ucraniana y que debe haber garantías de seguridad sólidas", dijo Kornelius en la conferencia de prensa habitual de portavoces del Ejecutivo germano.

Kornelius rechazó valorar los puntos concretos del plan y se limitó a decir que el camino hacia la paz es un "proceso" y que europeos y ucranianos están invitados a formular sus intereses.

El portavoz confirmó por otra parte que el canciller, Friedrich Merz, mantendrá diversos contactos internacionales a lo largo del día, pero se negó a precisar quienes serán los interlocutores antes de que tengan lugar las conversaciones.

El diario "Bild" sostiene en su edición digital que entre los interlocutores de Merz están tanto Trump como el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, además del presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

