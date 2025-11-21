Alemania será el país invitado de honor de la temporada 2026 del Teatro Mayor de Bogotá

El país europeo tendrá seis producciones que dan cuenta de su vigencia artística y su potencia creativa, con presentaciones que incluyen desde la música sinfónica hasta la danza y el teatro, según la institución.

El plato fuerte será la primera visita a Colombia de la Orquesta Filarmónica de Berlín, considerada una de las mejores del mundo, que ofrecerá dos conciertos en octubre bajo la dirección de Kirill Petrenko.

Será además el regreso a Suramérica, después de más de 25 años, de la orquesta berlinesa que dirigió el legendario Herbert von Karajan entre 1954 y 1989.

A la presencia de la Filarmónica se sumarán propuestas de danza como la compañía Tanzmainz, que presentará montajes de movimiento contemporáneo, y espectáculos que acercarán al público bogotano a nuevas tendencias escénicas del país invitado.

La temporada incluirá también una robusta oferta lírica con coproducciones entre Colombia, España y otros países de América Latina, entre ellas 'El holandés errante', con dirección musical de Stefan Lano; 'La bohème', dirigida por el maestro colombiano Andrés Orozco Estrada; y zarzuelas como 'La tabernera del puerto' y 'El Vizconde'.

El teatro, la danza y el circo seguirán ocupando un lugar protagonista, con espectáculos premiados de España, producciones colombianas y el regreso de compañías internacionales como Recirquel, de Hungría, y la Sydney Dance Company.

La programación del Teatro Mayor conservará además su apuesta por la diversidad cultural y social con la presentación de festivales como el Petronio Álvarez, el Mono Núñez y el Festival de la Leyenda Vallenata.