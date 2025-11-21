Asesinan a exjuez de Ecuador cuando se movilizaba en su vehículo en provincia del Guayas

La Policía confirmó que el hecho tuvo lugar en los exteriores de la urbanización Puerto Azul y causó conmoción en Guayaquil, capital del Guayas.

Zambrano trabajaba como abogado en libre ejercicio y hasta 2022 se desempeñó como juez de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, indicó el portal Primicias.

El exjuez se suma a la lista de víctimas de sicariato (asesinato por encargo) que han aumentado en Ecuador, país que atraviesa niveles de violencia sin precedentes, atribuidos por el Gobierno a las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico.

Desde inicios de 2024 Noboa declaró al país bajo 'conflicto armado interno' y catalogó a las bandas criminales como grupos "terroristas", pero la violencia se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año se registraron 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024.

